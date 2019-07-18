Еще совсем недавно камином в помещении пользовались исключительно для отопления. Сегодня все чаще камин используют в качестве декоративного элемента при создании гармоничного, уютного интерьера, ведь наличие пламени создает удивительную атмосферу. Если вы планируете установить такое оборудование в квартире, в загородном доме, или в любом другом помещении, предлагаем обратить внимание на биокамины, представленные в нашем интернет магазине. Они являются безопасными, экологичными, и не требуют особых усилий при монтаже.

Компания «Вам Камин» занимается изготовлением и продажей различных видов биокамина на заказ, а также предлагает продукцию от известных фабрик-производителей по доступной стоимости.

Какие бывают биокамины?

В нашем каталоге представлен большой ассортимент биокаминов, которые также называются экокамины. Выбор изделий удовлетворит потребности даже самых взыскательных потребителей, и каждый из них найдет на нашем сайте подходящую модель, с четом пожеланий, возможностей, планировки помещений.

Биокамин представляет собой оборудование, максимально имитирующее натуральный камин с эффектом живого пламени. Он работает на биоэтаноле, на органическом, экологически чистом веществе. Такое биологическое топливо без запаха, не образует дым или другие вредные испарения. Оборудование на биотопливе является абсолютно безопасным и безвредным.

У нас вы сможете выбрать и выгодно приобрести камины следующих видов:

Встраиваемый.

Торцевой.

Фронтальный.

Угловой.

Сквозной.

Подвесной.

Навесной.

Напольный.

Настольный.

С автоматикой.

Каминные вставки.

Кроме того, в нашем каталоге вы найдете большое число аксессуаров и комплектующих для установки каминов и придания им большей функциональности. У нас огромный выбор камней, керамических дров и керамической ваты, зажигалок, стартовых наборов для биокаминов, стекол, биотоплива.

Какими преимуществами обладает биокамин?

В сравнении с обычными каминами, биокамин имеет ряд преимуществ, благодаря которым и стал таким популярным и востребованным не только в нашей стране, но и во всем мире. Главные из них можно выделить такие:

Работает без дров, на экологическом биотопливе.

Компактные размеры.

Мобильность.

Простой монтаж, работает без дымохода, что значительно упрощает и ускоряет процедуру установки.

Не выделяет в воздух продуктов горения и других вредных для здоровья человека веществ.

Высокий уровень пожаробезопасности.

Функциональность. Достигается при наличии дополнительных элементов интерьера.

Излучает приятное тепло, согревает.

Сочетание всех вышеуказанных характеристик и особенностей позволит вам получить качественное, современное, безопасное, а главное, стильное оборудование для создания приятной, комфортной атмосферы в вашем доме. Внесут в интерьер нотки роскоши и создадут уют.

Где приобрести биокамин?

Если вы не готовы тратить свое время на поиски высококачественного каминного оборудования, предлагаем вам воспользоваться услугами сайта нашей компании, и заказать камин с доставкой в любой регион страны.

Мы гарантируем вам безупречное качество всей продукции, оперативную доставку и доступные цены. Наш менеджер с удовольствием поможет вам выбрать подходящую модель камина, проконсультирует по всем вопросам касательно установки и эксплуатации. В каталоге вы найдете детальное описание каждой модели оборудования, с указанием технических характеристик и параметров, с отзывами и ценой.

Купить биокамин можно, оформив заказ через интернет в режиме онлайн, или посетив наш шоу-рум в Москве.

Мы заботимся о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно!