Баннер_июль1.jpg
Баннер_июль2.jpg
Баннер_июль3.jpg
Серия FLAGMAN
Серия ELLIOT
Серия угловые
Хиты продаж
Только лучшие бренды
5dd6d78b0004aad4a0a05cca0420bab4.png
logo.jpg
97fd218da82a60801bc369fe44315df0.jpg
logo_slkamin.png
silversmith.png
Лучшие предложения на 10 августа 2020
Последние отзывы
Биокамин ELLIOT Horizontal 1800
Соловьев Владимир
18 июля 2019 11:25
Биокамин ELLIOT Horizontal 1800
Покупал в гостиную. Давно хотел гостинную с биокамином. Ремонт делали почти 3 месяца, и в это время выбирал. Производителей нынче много, но проштудировав основных, решил остановится на этом....
Биокамин ELLIOT 1200
Влад
26 апреля 2019 15:18
Биокамин ELLIOT 1200
Дешевле чем у остальных. Подарили к заказу топливо. Рекомендую

Еще совсем недавно камином в помещении пользовались исключительно для отопления. Сегодня все чаще камин используют в качестве декоративного элемента при создании гармоничного, уютного интерьера, ведь наличие пламени создает удивительную атмосферу. Если вы планируете установить такое оборудование в квартире, в загородном доме, или в любом другом помещении, предлагаем обратить внимание на биокамины, представленные в нашем интернет магазине. Они являются безопасными, экологичными, и не требуют особых усилий при монтаже.

Компания «Вам Камин» занимается изготовлением и продажей различных видов биокамина на заказ, а также предлагает продукцию от известных фабрик-производителей по доступной стоимости.

Какие бывают биокамины?

В нашем каталоге представлен большой ассортимент биокаминов, которые также называются экокамины. Выбор изделий удовлетворит потребности даже самых взыскательных потребителей, и каждый из них найдет на нашем сайте подходящую модель, с четом пожеланий, возможностей, планировки помещений.

Биокамин представляет собой оборудование, максимально имитирующее натуральный камин с эффектом живого пламени. Он работает на биоэтаноле, на органическом, экологически чистом веществе. Такое биологическое топливо без запаха, не образует дым или другие вредные испарения. Оборудование на биотопливе является абсолютно безопасным и безвредным.

У нас вы сможете выбрать и выгодно приобрести камины следующих видов:

  • Встраиваемый.
  • Торцевой.
  • Фронтальный.
  • Угловой.
  • Сквозной.
  • Подвесной.
  • Навесной.
  • Напольный.
  • Настольный.
  • С автоматикой.
  • Каминные вставки.

Кроме того, в нашем каталоге вы найдете большое число аксессуаров и комплектующих для установки каминов и придания им большей функциональности. У нас огромный выбор камней, керамических дров и керамической ваты, зажигалок, стартовых наборов для биокаминов, стекол, биотоплива.

Какими преимуществами обладает биокамин?

В сравнении с обычными каминами, биокамин имеет ряд преимуществ, благодаря которым и стал таким популярным и востребованным не только в нашей стране, но и во всем мире. Главные из них можно выделить такие:

  • Работает без дров, на экологическом биотопливе.
  • Компактные размеры.
  • Мобильность.
  • Простой монтаж, работает без дымохода, что значительно упрощает и ускоряет процедуру установки.
  • Не выделяет в воздух продуктов горения и других вредных для здоровья человека веществ.
  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Функциональность. Достигается при наличии дополнительных элементов интерьера.
  • Излучает приятное тепло, согревает.

Сочетание всех вышеуказанных характеристик и особенностей позволит вам получить качественное, современное, безопасное, а главное, стильное оборудование для создания приятной, комфортной атмосферы в вашем доме. Внесут в интерьер нотки роскоши и создадут уют.

Где приобрести биокамин?

Если вы не готовы тратить свое время на поиски высококачественного каминного оборудования, предлагаем вам воспользоваться услугами сайта нашей компании, и заказать камин с доставкой в любой регион страны.

Мы гарантируем вам безупречное качество всей продукции, оперативную доставку и доступные цены. Наш менеджер с удовольствием поможет вам выбрать подходящую модель камина, проконсультирует по всем вопросам касательно установки и эксплуатации. В каталоге вы найдете детальное описание каждой модели оборудования, с указанием технических характеристик и параметров, с отзывами и ценой.

Купить биокамин можно, оформив заказ через интернет в режиме онлайн, или посетив наш шоу-рум в Москве.

Мы заботимся о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно!