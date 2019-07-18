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Еще совсем недавно камином в помещении пользовались исключительно для отопления. Сегодня все чаще камин используют в качестве декоративного элемента при создании гармоничного, уютного интерьера, ведь наличие пламени создает удивительную атмосферу. Если вы планируете установить такое оборудование в квартире, в загородном доме, или в любом другом помещении, предлагаем обратить внимание на биокамины, представленные в нашем интернет магазине. Они являются безопасными, экологичными, и не требуют особых усилий при монтаже.
Компания «Вам Камин» занимается изготовлением и продажей различных видов биокамина на заказ, а также предлагает продукцию от известных фабрик-производителей по доступной стоимости.
Какие бывают биокамины?
В нашем каталоге представлен большой ассортимент биокаминов, которые также называются экокамины. Выбор изделий удовлетворит потребности даже самых взыскательных потребителей, и каждый из них найдет на нашем сайте подходящую модель, с четом пожеланий, возможностей, планировки помещений.
Биокамин представляет собой оборудование, максимально имитирующее натуральный камин с эффектом живого пламени. Он работает на биоэтаноле, на органическом, экологически чистом веществе. Такое биологическое топливо без запаха, не образует дым или другие вредные испарения. Оборудование на биотопливе является абсолютно безопасным и безвредным.
У нас вы сможете выбрать и выгодно приобрести камины следующих видов:
- Встраиваемый.
- Торцевой.
- Фронтальный.
- Угловой.
- Сквозной.
- Подвесной.
- Навесной.
- Напольный.
- Настольный.
- С автоматикой.
- Каминные вставки.
Кроме того, в нашем каталоге вы найдете большое число аксессуаров и комплектующих для установки каминов и придания им большей функциональности. У нас огромный выбор камней, керамических дров и керамической ваты, зажигалок, стартовых наборов для биокаминов, стекол, биотоплива.
Какими преимуществами обладает биокамин?
В сравнении с обычными каминами, биокамин имеет ряд преимуществ, благодаря которым и стал таким популярным и востребованным не только в нашей стране, но и во всем мире. Главные из них можно выделить такие:
- Работает без дров, на экологическом биотопливе.
- Компактные размеры.
- Мобильность.
- Простой монтаж, работает без дымохода, что значительно упрощает и ускоряет процедуру установки.
- Не выделяет в воздух продуктов горения и других вредных для здоровья человека веществ.
- Высокий уровень пожаробезопасности.
- Функциональность. Достигается при наличии дополнительных элементов интерьера.
- Излучает приятное тепло, согревает.
Сочетание всех вышеуказанных характеристик и особенностей позволит вам получить качественное, современное, безопасное, а главное, стильное оборудование для создания приятной, комфортной атмосферы в вашем доме. Внесут в интерьер нотки роскоши и создадут уют.
Где приобрести биокамин?
Если вы не готовы тратить свое время на поиски высококачественного каминного оборудования, предлагаем вам воспользоваться услугами сайта нашей компании, и заказать камин с доставкой в любой регион страны.
Мы гарантируем вам безупречное качество всей продукции, оперативную доставку и доступные цены. Наш менеджер с удовольствием поможет вам выбрать подходящую модель камина, проконсультирует по всем вопросам касательно установки и эксплуатации. В каталоге вы найдете детальное описание каждой модели оборудования, с указанием технических характеристик и параметров, с отзывами и ценой.
Купить биокамин можно, оформив заказ через интернет в режиме онлайн, или посетив наш шоу-рум в Москве.
Мы заботимся о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно!
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